Простые способы запустить двигатель зимой

Запуск двигателя в зимние морозы часто становится сложной задачей для автомобилистов. Особенно это касается машин с более вязким маслом, которое затрудняет работу мотора. Однако, есть несколько эффективных способов, которые помогут облегчить утренний запуск.
Перед тем, как оставить автомобиль на ночь, залейте в маслозаливную горловину стакан бензина. Это улучшит текучесть масла и снизит нагрузку на двигатель при запуске. Хотя лучше всего сменить масло на менее вязкое, этот метод может помочь в критической ситуации.
Утеплите двигатель. Если набросить на горячий двигатель ватник или одеяло, к утру он будет немного теплее окружающего воздуха, что облегчит его запуск. Но будьте осторожны: двигатель не должен быть слишком горячим, иначе материал может загореться от контакта с выпускным коллектором.
Разместите лампу мощностью около 100 Ватт под машиной в районе картера и оставьте её включенной на ночь. Тепло от лампы поможет сохранить температуру масла, облегчая утренний запуск двигателя.
Следуя этим простым советам, вы сможете избежать проблем с запуском автомобиля в холодное время года.
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