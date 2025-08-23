Турция, Египет, Таиланд — где ещё туристам угрожают небылицами
Очередной сигнал поступил от подписчика тг-канала "ТурДома": гид туроператора в Турции по пути в отель пугал туристов. По его словам, если гости не придут "в полном составе" на встречу в гостинице, им якобы:
- не обеспечат обратный трансфер в аэропорт,
- а их страховки вообще перестанут действовать.
Проверенная схема
Подобные истории путешественники слышат уже десятки лет — не только в Турции, но и в Египте или Таиланде. Всё дело в том, что зарплата гидов принимающих компаний напрямую связана с продажей экскурсий. Основной доход они получают именно как процент от продаж, поэтому используют любые способы, чтобы заставить туристов прийти на "приветственные встречи" и купить предложенные туры.
Что думают эксперты
Эта проблема обсуждалась ещё весной на экспертной сессии Tourdom Camp. Тогда представители туроператоров уверяли турагентов, что случаи единичные:
- сотрудникам DMC регулярно напоминают о недопустимости введения туристов в заблуждение,
- "чистка рядов" проводится, недобросовестных гидов увольняют.
Тем не менее примеры продолжают появляться. Совсем недавно подобная история произошла и в Таиланде, о чём спорили в чате "Курилка ТурДома 2.0".
Возможные решения
Логичный выход — изменить систему оплаты труда гидов: повысить базовую ставку и уменьшить зависимость дохода от экскурсий. Однако, по словам одного из руководителей турбизнеса Турции, это маловероятно:
"Система мотивации складывалась годами, и вряд ли предприниматели согласятся на радикальные корректировки".
Что делать туристам
Пока же эксперты советуют:
- не верить в угрозы о трансфере или страховке,
- решения о покупке экскурсий принимать спокойно, а не под давлением,
- заранее предупреждать клиентов о возможных перегибах со стороны гидов,
- напоминать, что у экскурсий "на стороне" тоже есть риски, и выбирать нужно осознанно.
