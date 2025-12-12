Запрос на арест экс-президента Боливии: коррупционное расследование набирает обороты

Генеральная прокуратура Боливии обратилась в суд с просьбой назначить бывшему президенту страны Луису Арсе меру пресечения в виде трёх месяцев предварительного заключения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Unitel, освещающий ход расследования по делу о коррупции.

Требование прокуратуры и ближайшие процедуры

В обращении, направленном в суд, прокуратура просит поместить Арсе в Центр реинтеграции "Калаума" в Ла-Пасе. По данным канала, судебное заседание, на котором будет рассмотрен запрос, должно быть назначено в ближайшие часы. Следствие настаивает на необходимости изоляции подозреваемого в рамках расследования крупных хищений.

"Запрашивается применение крайней меры пресечения — предварительного заключения <…> сроком на три месяца в Центре реинтеграции "Калаума” (Ла-Пас)", — говорится в заявлении генпрокуратуры Боливии, которое цитирует телеканал.

Контекст уголовного дела

Арсе был задержан 10 декабря по подозрению в коррупции, связанной с деятельностью Фонда развития коренных народов. Расследуемые эпизоды относятся к периоду, когда он занимал пост министра экономики в правительстве Эво Моралеса, руководившего страной с 2006 по 2019 год. По версии следствия, с разрешения Арсе средства фонда переводились на счета частных лиц, что противоречило установленным правилам.

Власти предполагают, что незаконные операции носили систематический характер, и теперь пытаются установить круг причастных лиц. Дело привлекло значительное внимание в Боливии из-за масштабов и возможных политических последствий.

Политическая биография Арсе и значение дела

Луис Арсе занимал должность президента Боливии с ноября 2020 года по 8 ноября 2025 года. Ранее он считался одним из ключевых экономических стратегов страны, а его работа в правительстве Моралеса обеспечила ему прочную поддержку среди части населения. Однако нынешнее расследование ставит под сомнение его политическое наследие и может привести к дальнейшим разбирательствам, включая возможные новые эпизоды обвинений.

Ситуация развивается на фоне внутренней политической напряжённости, где обвинения в коррупции играют важную роль в борьбе различных политических группировок.