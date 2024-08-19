NET4GAS подала жалобу в Верховный суд РФ против решения в пользу «Газпром экспорта»

Чешская компания NET4GAS, ответственная за управление внутренними газопроводами, оспорила запрет на ведение судебных разбирательств с "Газпром экспортом" за пределами родины. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области ранее удовлетворил требование "Газпром экспорта", налагающее запрет на продолжение арбитража в Чехии.
NET4GAS подала кассационную жалобу в Верховный суд Российской Федерации, выражая несогласие с решением, которое запрещает осуществление споров с "Газпром экспортом" за границей, согласно содержащейся в арбитражной картотеке информации.
В марте текущего года арбитражный суд удовлетворил иск "Газпром экспорта", строго предписывающий NET4GAS прекратить разбирательства в Чехии. В случае нарушения данного предписания компании грозило взыскание суммы в 112,96 млн евро. Чешская сторона, не дождавшись результата переговоров, которые не увенчались успехом, решила подать иск после того, как в начале 2023 года сообщила о неполучении последних платежей по контрактам с российским поставщиком.
NET4GAS управляет 4 тыс. км трубопроводов и наделена эксклюзивными правами на транспортировку газа в Чехии. Ранее "Газпром" начал судебные иски против нескольких европейских компаний, стремясь запретить продолжение арбитражных разбирательств за границей.
Фото: commons.wikimedia.org/PressGPNS (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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