Велотренажёр со спинкой, музыка и ритм: как сайкл помогает похудеть без перегруза

Современный тренажёрный зал — это не только о бодибилдерах и марафонцах. Сюда приходят за здоровьем, фигурой, энергией. Но не все задумываются: спортзал может быть не только полезен, но и опасен — особенно при определённых диагнозах.

О том, кому нельзя тренироваться, какие тренажёры действительно эффективны и как правильно выбрать нагрузку, рассказал Виктор Никитин, вице-президент Национального фитнес-сообщества и руководитель сети клубов "Спортив".

Кому нельзя заниматься на тренажёрах?

"Категорически запрещены тренировки при сердечных заболеваниях, патологиях позвоночника и суставов, а также в реабилитационный период после операций и травм", — подчёркивает Никитин.

Также противопоказано заниматься при:

простуде и вирусных заболеваниях,

головной боли,

общей слабости.

"Перед началом тренировок при любых сомнениях — обязательна консультация врача", — напоминает эксперт.

Что сегодня в топе: беговая дорожка и кардио

На пике популярности — кардиотренажёры. Абсолютный лидер — беговая дорожка.

Польза:

улучшает работу сердца и сосудов,

развивает выносливость,

ускоряет обмен веществ,

помогает сбросить вес.

Следом — эллиптический степпер, велотренажёр и гребной тренажёр. Все они активно задействуют мышцы, при этом щадят суставы.

Но главное — не тренажёр, а цель

"Оборудование — не главное. Важно, какую задачу вы решаете: похудение, набор мышечной массы, повышение выносливости. Под каждую цель — своя методика", — объясняет Никитин.

Правильный тренировочный план всегда включает:

подбор оптимальных упражнений,

индивидуальный уровень нагрузки,

грамотную прогрессию и восстановление.

Велотренажёр: аэробная нагрузка и безопасность

Конструкция велотренажёра направлена на развитие выносливости и аэробной системы. Это удобно и безопасно:

задействованы крупные группы мышц,

нагрузка контролируемая и ритмичная,

современные модели имеют спинку, разгружающую поясницу,

встроенные программы позволяют варьировать темп и интенсивность.

"Такой тренажёр полезен для сердца и помогает расщеплять жирные кислоты, способствуя снижению веса", — говорит Никитин.

Индивидуально или в группе? Что такое сайкл

"Групповые тренировки на велотренажёре, или сайкл, — это не просто фитнес, а настоящий драйв", — отмечает эксперт.

Почему сайкл популярен:

проходит под музыку в заданном ритме,

тренер задаёт темп и вдохновляет,

занятия проходят в формате "гонки" — с подсветкой, лазерным шоу, атмосферой,

нагрузка синхронизирована с сердечным ритмом.

Эффект от сайкла — мощный:

прокачка сердечно-сосудистой и дыхательной систем,

активное сжигание калорий,

улучшение настроения за счёт выброса эндорфинов.

Вывод

Заниматься в тренажёрном зале можно и нужно, но не наобум. Спорт — это не универсальный рецепт. Важно учитывать состояние здоровья, цели и ограничения. А для тех, кому фитнес подходит — кардиотренажёры, особенно велозанятия в группе, дают мощный эффект и безопасную нагрузку.