Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 3:36

Запрет так и не пришёл, но тревога осталась: праворульным машинам могут усложнить жизнь в 2026 году

Росстандарт не рассматривает инициативы о запрете праворульных машин — ТАСС

Слухи о возможном запрете праворульных автомобилей в России вновь вызвали тревогу у владельцев таких машин, особенно в регионах, где они давно стали нормой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Росстандарта Антона Шалаева, который заявил, что речь о запрете праворульных авто не идет и каких-либо ограничительных мер в отношении них сейчас не планируется. По его словам, на данный момент ни одна инициатива о введении рестрикций не рассматривается.

Запрет не обсуждается, рестрикций не готовят

Шалаев подчеркнул, что праворульные автомобили остаются легальными и никаких решений, которые могли бы ограничить их эксплуатацию, нет. Он отметил, что слухи о запретах не соответствуют действительности.

"Пока никаких рестрикций в отношении праворульных машин нет и не предполагается", — сказал глава Росстандарта Антон Шалаев.

Вместе с тем руководитель ведомства допустил: в 2026 году возможны изменения в действующие ГОСТы. По его словам, такие корректировки способны потенциально усложнить процедуру подтверждения соответствия праворульных автомобилей установленным требованиям. Однако, как уточнил Шалаев, даже в этом случае речь идет не о запрете, а о технических нюансах регулирования, которые могут затронуть процедуру сертификации.

Изменения в ГОСТах: возможные последствия для владельцев

Шалаев отметил, что обсуждаемые изменения в ГОСТах могут создать ситуацию, при которой праворульным машинам будет труднее соответствовать нормативам. Это означает, что владельцам или импортерам может потребоваться больше усилий и документов, чтобы подтвердить техническое соответствие автомобиля действующим требованиям. При этом глава Росстандарта отдельно подчеркнул, что запрет праворульных автомобилей как таковой не рассматривается.

Собеседник агентства также повторил, что текущая позиция ведомства исключает введение прямых ограничений. Таким образом, владельцам праворульных авто не стоит ожидать внезапных запретов, но потенциальные изменения в стандартах могут повлиять на процедуры оценки и подтверждения соответствия. Вопрос в данном случае касается именно технического регулирования, а не разрешения или запрета эксплуатации.

Почему запрет на Дальнем Востоке называют невозможным

Ранее директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков в интервью ТАСС говорил, что запрет праворульных машин на Дальнем Востоке невозможен. Он объяснял это тем, что около 90% жителей региона пользуются именно такими автомобилями. Подобная структура автопарка делает любые резкие ограничения крайне чувствительными для населения и экономики региона.

Высказывание Целикова подчеркивает масштаб распространения праворульных авто в отдельных частях страны. В этой связи обсуждение любых инициатив в этой сфере неизбежно вызывает общественный резонанс. Однако позиция Росстандарта, озвученная Шалаевым, сводится к тому, что запрет не стоит на повестке и никакие рестрикции не готовятся.

