Информация о БПЛА и системе противовоздушной обороны — под запретом: Минниханов подписал указ

В Республике Татарстан введены официальные ограничения на распространение информации, связанной с атаками беспилотных летательных аппаратов и работой системы противовоздушной обороны. Соответствующий указ 29 августа подписал глава региона Рустам Минниханов.

Согласно документу, под запрет попадает публикация любых данных, включая фото- и видеоматериалы, которые позволяют идентифицировать тип беспилотников, места их запуска, падения или траекторию полета. Также запрещено распространять информацию о фактах поражения объектов, характере повреждений и местах дислокации систем ПВО и радиоэлектронной борьбы.

Ограничения распространяются на все виды средств массовой информации, социальные сети и мессенджеры. Исключение составляют только официальные сообщения от органов государственной власти и муниципальных образований.

Напомним, что последний массированный налет беспилотников на территорию Татарстана был зафиксирован 12 августа. По данным пресс-службы главы республики, атаки были нацелены на промышленные объекты, но не привели к человеческим жертвам и не нарушили производственные процессы. Новые меры призваны ограничить распространение информации, которая может представлять оперативный интерес для противника.