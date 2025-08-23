Отдых без экрана: в Госдуме задумались о запрете телефонов у детей

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с инициативой ограничить использование мобильных телефонов в детских оздоровительных лагерях.

Почему возникла идея

По словам парламентария, родители всё чаще жалуются: дети проводят большую часть времени в гаджетах даже во время отдыха. При этом администрации лагерей не могут изымать телефоны — действующие нормы закона "Об образовании в РФ" и методические рекомендации касаются только школ.

Цель инициативы

Буцкая предложила Минпросвещению подготовить поправки, которые позволят распространить ограничения и на лагеря. Она подчеркнула:

"Бесконтрольное использование смартфонов мешает воспитательной и патриотической работе с подростками".

Контекст

Тема прозвучала на фоне активного обсуждения мер поддержки семей с детьми перед сентябрьскими выборами в Госдуму. Ранее звучали предложения:

ввести аналог туристического кешбэка за путёвки в лагеря,

расширить транспортные льготы для многодетных семей.

Все эти инициативы направлены на то, чтобы сделать отдых детей комфортнее, а для родителей — доступнее.