Олег Белов Опубликована сегодня в 21:21

Отдых без экрана: в Госдуме задумались о запрете телефонов у детей

В России предложили поправки в закон, ограничивающие использование смартфонов в детских лагерях

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с инициативой ограничить использование мобильных телефонов в детских оздоровительных лагерях.

Почему возникла идея
По словам парламентария, родители всё чаще жалуются: дети проводят большую часть времени в гаджетах даже во время отдыха. При этом администрации лагерей не могут изымать телефоны — действующие нормы закона "Об образовании в РФ" и методические рекомендации касаются только школ.

Цель инициативы
Буцкая предложила Минпросвещению подготовить поправки, которые позволят распространить ограничения и на лагеря. Она подчеркнула:

"Бесконтрольное использование смартфонов мешает воспитательной и патриотической работе с подростками".

Контекст
Тема прозвучала на фоне активного обсуждения мер поддержки семей с детьми перед сентябрьскими выборами в Госдуму. Ранее звучали предложения:

  • ввести аналог туристического кешбэка за путёвки в лагеря,
  • расширить транспортные льготы для многодетных семей.

Все эти инициативы направлены на то, чтобы сделать отдых детей комфортнее, а для родителей — доступнее.

