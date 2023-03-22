Сотрудники полиции совместно с другими силовыми ведомствами нашли потаённое место с гранатометами, гранатами и сотней патронов. По словам регионального ГУ МВД, оружие хранилось в гараже на территории Бердянская Запорожской области.

"Обнаружили 1 ручной гранатомет РШГ-2, 2 корпуса ручной гранаты Ф-1, 2 гранаты РГО, 1 гранату РГД-5, 2 запала УДЗ, 3 запала УЗРГМ, 1 банку сыпучего вещества серо-зеленого цвета, 284 патрона калибра 5,45 мм, 175 патронов калибра 7,62 мм"

По предварительным данным известно, что собственник гаража выехал на подконтрольную Украине территорию. Что касается оружия, то всё обнаруженное изъято и направлено на экспертизу.