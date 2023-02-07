Российские войска закрепились на новых позициях в Запорожской области. Об этом заявил член главного совета региона Владимир Рогов.
По его словам в январе российская армия вела локальные наступательные действия на запорожском направлении. Боевые действия шли практически по всей линии фронта, в основном — в районе городов Орехов и Гуляйполе. Российские солдата взяли под контроль или полностью освободили девять населенных пунктов.
"Линия боевого соприкосновения в Запорожской области стабилизировалась", — резюмировал Рогов.
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