Российские войска закрепились на новых позициях в Запорожской области. Об этом заявил член главного совета региона Владимир Рогов.

По его словам в январе российская армия вела локальные наступательные действия на запорожском направлении. Боевые действия шли практически по всей линии фронта, в основном — в районе городов Орехов и Гуляйполе. Российские солдата взяли под контроль или полностью освободили девять населенных пунктов.