Ваш организм живёт на "свалке"? Опасные последствия редкого стула
Запоры — это не просто неприятный дискомфорт, а состояние, которое может вызвать целый ряд проблем. Эндокринолог Максим Кузнецов в своём Telegram-канале рассказал, чем опасно редкое опорожнение кишечника и по каким признакам его можно распознать.
Как запор влияет на здоровье
"Когда кал задерживается в кишечнике дольше положенного, токсины, которые должны были бы "покинуть вечеринку", начинают впитываться обратно", — объяснил врач.
По словам специалиста, это может приводить к:
- вздутию;
- тяжести в животе;
- усталости;
- раздражительности.
Почему многие не считают это проблемой
Многие люди годами живут с запорами, полагая, что редкий стул — это их личная норма. Но Кузнецов подчёркивает: если опорожнение происходит реже одного раза в два дня, кал плотный и сухой, требуется тужиться дольше двух минут, а после остаётся ощущение неполного опорожнения — это повод заподозрить нарушение.
Запор — сигнал о сбое системы
По словам врача, запор — это следствие сбоя в работе всего ЖКТ, а не отдельная проблема. Поэтому лечить его нужно системно, восстанавливая работу кишечника поэтапно.
Он также призвал отказаться от стихийного самолечения и обращаться к специалисту для подбора корректной терапии.
