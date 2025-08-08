Ваш организм живёт на "свалке"? Опасные последствия редкого стула

Запоры — это не просто неприятный дискомфорт, а состояние, которое может вызвать целый ряд проблем. Эндокринолог Максим Кузнецов в своём Telegram-канале рассказал, чем опасно редкое опорожнение кишечника и по каким признакам его можно распознать.

Как запор влияет на здоровье

"Когда кал задерживается в кишечнике дольше положенного, токсины, которые должны были бы "покинуть вечеринку", начинают впитываться обратно", — объяснил врач.

По словам специалиста, это может приводить к:

вздутию;

тяжести в животе;

усталости;

раздражительности.

Почему многие не считают это проблемой

Многие люди годами живут с запорами, полагая, что редкий стул — это их личная норма. Но Кузнецов подчёркивает: если опорожнение происходит реже одного раза в два дня, кал плотный и сухой, требуется тужиться дольше двух минут, а после остаётся ощущение неполного опорожнения — это повод заподозрить нарушение.

Запор — сигнал о сбое системы

По словам врача, запор — это следствие сбоя в работе всего ЖКТ, а не отдельная проблема. Поэтому лечить его нужно системно, восстанавливая работу кишечника поэтапно.

Он также призвал отказаться от стихийного самолечения и обращаться к специалисту для подбора корректной терапии.