Запомнить — не значит понять: как ЕГЭ тормозит развитие аналитического мышления у школьников

Единый государственный экзамен, по мнению части педагогического сообщества, формирует у школьников односторонний подход к обучению и не всегда способствует развитию мышления. Об этом сообщил ТАСС заслуженный учитель России, географ и путешественник, лауреат премии Русского географического общества Игорь Шидловский.

Критика экзаменационного подхода

Эксперт отметил, что не отрицает наличие у ЕГЭ определённых положительных сторон, однако считает, что сама модель экзамена во многом ориентирует детей на механическое усвоение материала. Такой подход, по его словам, сужает возможности для развития аналитического мышления.

"Я не до конца согласен с ЕГЭ, хотя в нем есть, безусловно, рациональные зерна. К сожалению, ЕГЭ больше заставляет работать мозг ребенка в одном направлении, то есть просто запомнить [информацию]", — сказал Игорь Шидловский.

Привычка к заучиванию

По наблюдениям педагога, многие школьники в процессе учёбы стараются прежде всего выучить определения, правила или точное расположение объектов на карте. Такая стратегия часто используется и при выполнении домашних заданий, и на уроках.

Шидловский подчёркивает, что запоминание само по себе важно, но оно не должно становиться единственной целью обучения. Попытка удержать в памяти весь объём информации, по его мнению, не только невозможна, но и не всегда оправданна.

Значение понимания закономерностей

Особое внимание специалист уделил преподаванию географии. Он отметил, что этот предмет требует не столько заучивания фактов, сколько умения видеть общие закономерности и применять их на практике.

По словам Шидловского, именно понимание связей и принципов позволяет находить ответы на вопросы и ориентироваться в новой информации. Такой подход, считает он, более полезен для дальнейшей жизни, чем механическое воспроизведение выученных данных.