Пловчиха Леони Бек пожаловалась на проблемы со здоровьем после марафонского заплыва в Сене

Немецкая пловчиха призналась, что ее "вырвало девять раз и у нее был понос" после марафонского заплыва в Сене

Немецкая спортсменка Леони Бек заявила, что ее "вырвало девять раз и у нее был понос" после заплыва на 10 км в Сене, пишет Dailymail.

Пловчиха Бек финишировала девятой в четверг в женском марафоне по плаванию.

Соревнования по триатлону на Олимпийских играх были отложены из-за проблем с качеством воды, но в конечном итоге были проведены.

Бек рассказала об ужасных проблемах со здоровьем, с которыми она столкнулась всего через день после соревнований.

Ранее около 1,2 миллиарда фунтов стерлингов было потрачено на очистку реки, в которой был введен 100-летний запрет на плавание перед Играми, но еще в июне в ней в 10 раз превышал допустимый уровень бактерий.

Фото: Feepik/TravelScape