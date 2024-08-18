Запечённый в духовке рататуй: овощи просто нарезаются, посыпаются сыром и запекаются

Рататуй, запечённый в духовке: это блюдо просто готовится и получается очень красивым

Для приготовления рататуя вам понадобятся следующие ингредиенты :

Рататуй — это традиционное французское овощное блюдо, которое готовится из баклажанов, кабачков, помидоров и лука. Оно запекается в духовке со специями и сыром. Этот рецепт прост и позволяет насладиться вкусом свежих овощей.

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