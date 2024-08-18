Запечённый в духовке рататуй: овощи просто нарезаются, посыпаются сыром и запекаются

Рататуй — это традиционное французское овощное блюдо, которое готовится из баклажанов, кабачков, помидоров и лука. Оно запекается в духовке со специями и сыром. Этот рецепт прост и позволяет насладиться вкусом свежих овощей.
Для приготовления рататуя вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 2 баклажана;
- 1 небольшой лук;
- 2 крупных кабачка;
- 6 помидоров;
- 3 зубчика чеснока;
- 100 грамм сыра (лучше пармезан, но это не обязательно);
- зелень (по желанию);
- 2 столовые ложки томатной пасты;
- 1 чайная ложка соли;
- 1 чайная ложка чёрного молотого перца;
- 1 стакан бульона или воды.
Процесс приготовления:
- Промойте, очистите и обсушите овощи бумажным полотенцем.
- Нарежьте кабачки, баклажаны, помидоры и лук одинаковыми по толщине кольцами. Пропустите чеснок через пресс.
- Разведите томатную пасту в бульоне или воде, добавьте чеснок и вылейте на дно формы для запекания.
- Выкладывайте овощи, чередуя их между собой, пока форма не заполнится.
- Посыпьте половиной натёртого сыра, накройте форму фольгой и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 1 час.
- Через час достаньте форму, снимите фольгу, посолите и поперчите овощи, смажьте растительным маслом и добавьте оставшийся пармезан. Поставьте рататуй в духовку ещё на 30 минут.
Приятного аппетита!
Фото: commons.wikimedia.org/ Arnaud 25 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
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