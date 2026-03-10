Запах из кухни дошел до соседей: реально ли в таком случае получить штраф

Оштрафовать человека за неприятный запах из квартиры невозможно, поскольку наказание может последовать только за причину его появления, а не за само явление. Об этом в эфире Pravda. Ru рассказал руководитель направления правового сопровождения споров в сфере коммунального хозяйства и управления недвижимостью Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Сергей Сергеев.

Обсуждаемая тема о штрафах за запах часто подается искаженно, заявил эксперт. По его словам, действующее законодательство предусматривает ответственность за нарушение санитарных норм, однако наказание возможно только за конкретное нарушение, которое стало причиной проблемы.

"Думаю, что будет не какой-то новый штраф придуман. У нас есть штрафы за нарушение норм санитарных и правил. Поэтому, я думаю, речь идет о применении закона. О введение новой нормы речи не идет, это нецелесообразно, в этом смысла никакого нет. Кто будет решать, какой запах приятный, а какой нет?" — отметил Сергеев.

Эксперт добавил, что сама по себе категория "неприятный запах" не может быть юридическим основанием для штрафа.

"Оштрафовать за неприятный запах невозможно, потому что это следствие. Оштрафовать можно за причину, речь идет именно об этом. Допустим, кто-то что-то готовит специфическое. Никто за это не будет штрафовать. Для кого-то запах неприятный, для кого-то приятный", — говорит юрист.

По его словам, запах является лишь следствием: например, антисанитарии или других нарушений, которые и могут стать предметом административного разбирательства.

