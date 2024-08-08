Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала действия США на Южном Кавказе.

По ее словам, Вашингтон стремится не к стабилизации региона, а к установлению собственного контроля над его ресурсами и политическими процессами.

Захарова прокомментировала недавние заявления помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена, который фактически признал попытки Вашингтона разорвать связи между Арменией и Россией.

Она подчеркнула, что США и их европейские союзники бесцеремонно вмешиваются во внутренние дела суверенных государств Южного Кавказа, прикрываясь благовидными предлогами.

Захарова отметила, что истинная цель Вашингтона — подчинить себе систему государственного управления в регионе, получить контроль над его ресурсной базой и использовать транзитный потенциал в своих интересах.

Таким образом, США стремятся не к развитию и процветанию Южного Кавказа, а к его эксплуатации и подчинению своей воле.

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