Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов выразил мнение, что коллективный Запад попытается навязать России обсуждение ситуации на Украине.
По его словам, это делается с целью предотвратить обрушение фронта и остановить дальнейшее продвижение российских войск.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF отметил, что настало время для обсуждения способов ускорения завершения вооруженного конфликта на Украине.
Рогов прокомментировал это заявление, указав на его логичность: Запад, по всей видимости, осознает, как ослабевает фронт украинских вооруженных сил и что его необходимо зафиксировать. В противном случае они рискуют потерять гораздо большие территории, и продвижение российских войск на запад станет более заметным.
Он отметил, что Западу нужен любой формат переговоров, чтобы затянуть процесс и не допустить развала фронта.
По его словам, у западных стран нет реальных предложений для украинских сил, которые могли бы помочь удержать позиции. Рогов добавил, что обсуждения могут вестись лишь о капитуляции режима узурпатора Владимира Зеленского.
Он также предупредил о надвигающемся давлении со стороны Запада, которое будет направлено на навязывание переговоров, чтобы не дать России развить успех, который на фронтах становится все более очевидным.
Фото: www. flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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