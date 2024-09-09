Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов выразил мнение, что коллективный Запад попытается навязать России обсуждение ситуации на Украине.

По его словам, это делается с целью предотвратить обрушение фронта и остановить дальнейшее продвижение российских войск.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF отметил, что настало время для обсуждения способов ускорения завершения вооруженного конфликта на Украине.

Рогов прокомментировал это заявление, указав на его логичность: Запад, по всей видимости, осознает, как ослабевает фронт украинских вооруженных сил и что его необходимо зафиксировать. В противном случае они рискуют потерять гораздо большие территории, и продвижение российских войск на запад станет более заметным.

Он отметил, что Западу нужен любой формат переговоров, чтобы затянуть процесс и не допустить развала фронта.

По его словам, у западных стран нет реальных предложений для украинских сил, которые могли бы помочь удержать позиции. Рогов добавил, что обсуждения могут вестись лишь о капитуляции режима узурпатора Владимира Зеленского.

Он также предупредил о надвигающемся давлении со стороны Запада, которое будет направлено на навязывание переговоров, чтобы не дать России развить успех, который на фронтах становится все более очевидным.

Фото: www. flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)