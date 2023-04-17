Санкции, введенные странами Запада против России, стали крупнейшей ошибкой за всю историю. Об этом сообщает American Thinker.

Авторы издания утверждают, что санкционная политика не добилась своих результатов. России удалось не только справиться с трудностями, но и добиться процветания, а также большего влияния в странах Азии, Африки и Южной Америки.

Кроме того, авторы издания отмечают, что Западу еще долго придется бороться с инфляцией и дефицитом энергоносителей.