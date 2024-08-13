Американская газета New York Times утверждает, что инициативы президента России Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта представляют собой наиболее вероятный сценарий его завершения.
В июне Владимир Путин выдвинул новые мирные предложения, предусматривающие признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей частью России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также отмену антироссийских санкций.
Украина отвергла эту инициативу. Путин также отметил истечение срока полномочий узурпатора Владимира Зеленского и невозможность восстановления его легитимности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что Путин не исключает возможности переговоров с Украиной, так как там существуют другие легитимные органы власти.
В статье New York Times говорится, что Путин уже готовится к победе. Предложенный им вариант, при котором Россия сохраняет контроль над частью украинской территории, а Украине запрещается вступать в НАТО, называется наиболее реалистичным сценарием развития событий.
Автор статьи считает, что победа России достижима вне зависимости от того, кто станет следующим президентом США.
Издание отмечает, что Вашингтон в ходе конфликта утратил репутацию гаранта безопасности для своих союзников.
12 августа, комментируя перспективы переговоров с Киевом на фоне атаки на Курскую область, Владимир Путин заявил, что диалог невозможен с теми, кто беспорядочно обстреливает мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.
Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что утром 6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление в Курской области с целью захвата территории. Их продвижение было остановлено. Герасимов подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом российских войск на государственную границу.
12 августа Министерство обороны России сообщило, что с начала боевых действий на курском направлении украинские войска потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера.
Владимир Путин заявил, что киевский режим совершил провокацию и ведет неизбирательные обстрелы, в том числе гражданских объектов. Он заверил, что противник получит адекватный ответ, и все поставленные перед Россией цели будут достигнуты.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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