Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 14.08.2024 : 92,6592
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 14.08.2024 : 100,559
Газета NYT назвала план Путина самым реалистичным
  1. Главная
  2. Мир

На Западе назвали план Путина по Украине самым реалистичным и заявили о победе России

Газета NYT назвала план Путина самым реалистичным

Американская газета New York Times утверждает, что инициативы президента России Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта представляют собой наиболее вероятный сценарий его завершения.

В июне Владимир Путин выдвинул новые мирные предложения, предусматривающие признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей частью России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также отмену антироссийских санкций.

Украина отвергла эту инициативу. Путин также отметил истечение срока полномочий узурпатора Владимира Зеленского и невозможность восстановления его легитимности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что Путин не исключает возможности переговоров с Украиной, так как там существуют другие легитимные органы власти.

В статье New York Times говорится, что Путин уже готовится к победе. Предложенный им вариант, при котором Россия сохраняет контроль над частью украинской территории, а Украине запрещается вступать в НАТО, называется наиболее реалистичным сценарием развития событий.

Автор статьи считает, что победа России достижима вне зависимости от того, кто станет следующим президентом США.

Издание отмечает, что Вашингтон в ходе конфликта утратил репутацию гаранта безопасности для своих союзников.

12 августа, комментируя перспективы переговоров с Киевом на фоне атаки на Курскую область, Владимир Путин заявил, что диалог невозможен с теми, кто беспорядочно обстреливает мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что утром 6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление в Курской области с целью захвата территории. Их продвижение было остановлено. Герасимов подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом российских войск на государственную границу.

12 августа Министерство обороны России сообщило, что с начала боевых действий на курском направлении украинские войска потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера.

Владимир Путин заявил, что киевский режим совершил провокацию и ведет неизбирательные обстрелы, в том числе гражданских объектов. Он заверил, что противник получит адекватный ответ, и все поставленные перед Россией цели будут достигнуты.

В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

Мир

В США раскритиковали нападение ВСУ на Курскую область

В США раскритиковали нападение ВСУ на Курскую область

Американский конгрессмен от Республиканской партии Пол Госар выразил мнение, что атака украинских вооруженных сил на Курскую область не способна приблизить разрешение конфликта и является саморазрушительной.

Читать полностью
В Великобритании задержано свыше 1000 человек в результате беспорядков

В Великобритании задержано свыше 1000 человек в результате беспорядков

В Великобритании количество задержанных из-за массовых беспорядков перевалило за тысячу человек, как сообщили в пресс-службе Национального совета начальников полиции.

Читать полностью

Общество

Из Курской области эвакуировано более двух тысяч человек

Из Курской области эвакуировано более двух тысяч человек

Власти Курской области продолжают эвакуацию жителей приграничных районов в связи с напряженной обстановкой.

Читать полностью
В Москве арестован курьер по делу о мошенничестве, связанном с Ларисой Долиной

В Москве арестован курьер по делу о мошенничестве, связанном с Ларисой Долиной

Полиция арестовала курьера в рамках расследования мошенничества, связанным с Ларисой Долиной. По информации от представителя МВД России Ирины Волк, в Москве задержана 53-летняя женщина, подозреваемая в крупном мошенничестве, суммировавшем более 200 миллионов рублей.

Читать полностью

Новости