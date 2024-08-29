Военная машина Запада на службе ВСУ: США предоставило Киеву снимки для нападения на РФ

Директор Национального агентства геопространственной разведки США Фрэнк Уитворт признал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют доступ к коммерческим спутниковым снимкам, которые могут быть использованы для планирования и проведения военных операций, включая массированную атаку на Курскую область России.

По словам Уитворта, украинская сторона получила доступ к спутниковым снимкам через портал G-EGD, на котором зарегистрировано более 400 тысяч аккаунтов. Это означает, что ВСУ могут использовать эти снимки для получения разведывательной информации и планирования своих действий.

Уитворт не подтвердил напрямую, что ВСУ используют эти снимки для атаки на Курскую область, но отметил, что доступ к ним всегда есть.

Это заявление было сделано на конференции по безопасности в американском штате Мэриленд.

Напомним, что массированная атака ВСУ на Курскую область началась 6 августа. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера, и неоднократно объявлялась ракетная опасность. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории.

По данным МЧС РФ, в 28 регионах страны работают 197 пунктов временного размещения, в которых находятся более 11,5 тысяч человек, включая свыше 3,5 тысяч детей.

Минобороны РФ сообщило, что Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял до 7 тысяч военных и 74 танка. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Фото: www. flickr. com/Erik Drost (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)