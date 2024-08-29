Военная машина Запада на службе ВСУ: США предоставило Киеву снимки для нападения на РФ

Директор Национального агентства геопространственной разведки США Фрэнк Уитворт признал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют доступ к коммерческим спутниковым снимкам, которые могут быть использованы для планирования и проведения военных операций, включая массированную атаку на Курскую область России.
По словам Уитворта, украинская сторона получила доступ к спутниковым снимкам через портал G-EGD, на котором зарегистрировано более 400 тысяч аккаунтов. Это означает, что ВСУ могут использовать эти снимки для получения разведывательной информации и планирования своих действий.
Уитворт не подтвердил напрямую, что ВСУ используют эти снимки для атаки на Курскую область, но отметил, что доступ к ним всегда есть.
Это заявление было сделано на конференции по безопасности в американском штате Мэриленд.
Напомним, что массированная атака ВСУ на Курскую область началась 6 августа. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера, и неоднократно объявлялась ракетная опасность. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории.
По данным МЧС РФ, в 28 регионах страны работают 197 пунктов временного размещения, в которых находятся более 11,5 тысяч человек, включая свыше 3,5 тысяч детей.
Минобороны РФ сообщило, что Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял до 7 тысяч военных и 74 танка. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Фото: www. flickr. com/Erik Drost (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Россияне стали переходить на отечественные платформы для создания сайтов
Согласно последним данным, предоставленным компанией "Рег.ру", российские пользователи всё чаще отказываются от использования зарубежных онлайн-платформ для создания сайтов на доменных зонах. ru и. рф.
Палестина ожидает мер от государств, чьи граждане воюют за Израиль
В ходе интервью агентству РИА Новости, Варсен Агабекян-Шахин, министр иностранных дел Палестины, сообщила о получении обязательств от нескольких государств, касающихся введения мер против их граждан, которые являются также гражданами Израиля и участвуют в военных действиях в Газе на стороне израильской армии.
Московский суд рассмотрит дело "Телты" 3 сентября
Таганский суд Москвы 3 сентября приступит к рассмотрению уголовного дела о хищении 33 миллионов рублей, полученных по контракту за поставку телефонных аппаратов для нужд Минобороны. Об этом сообщили в суде.
TMZ: Канье Уэст продал особняк в Малибу за $21 миллион
Известный рэпер Канье Уэст завершил продажу своего дома в Малибу, получив за него $21 миллион.