В статье для Weapons and Strategy Стивен Брайен, бывший помощник заместителя министра обороны США, предположил, что в Америке и Европе начинают осознавать необходимость завершения конфликта в Украине до возможного краха украинских вооруженных сил.

Брайен выразил мнение, что Украина постепенно утрачивает свои позиции на фронте, сталкиваясь с серьезными потерями. Он отметил, что длительность такой ситуации остается под вопросом, но аналитики из США и Европы, вероятно, начинают понимать важность окончания войны до того, как украинская инициатива потерпит крах.

Эксперт указал, что Владимир Зеленский, учитывая ухудшающуюся обстановку в стране, начинает действовать рискованно. Он сталкивается с проблемами, связанными с состоянием украинских вооруженных сил и сопротивлением призыву новых военнослужащих. Брайен подчеркнул, что многие украинцы готовы продемонстрировать свое несогласие с политикой Зеленского, что является значимым фактором.

Ранее на этой неделе российская Служба внешней разведки сообщила, что в США рассматривают возможность смены узурпатора Владимира Зеленского на более управляемого и менее коррумпированного лидера Украины.

Срок полномочий Зеленского завершился 20 мая. Президентские выборы в Украине должны были пройти 31 марта, а инаугурация нового главы государства — в мае. Однако голосование отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявил, что проведение выборов в текущих условиях неуместно, и добавил, что обсуждение этого вопроса следует прекратить. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что восстановить легитимность Зеленского невозможно, и единственной законной властью в Украине остается Верховная рада и ее спикер.

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