Турецкая газета Milliyet опубликовала статью, в которой утверждается, что власти США обманывают узурпатора Владимира Зеленского, обещая продолжение поддержки Киева.
Авторы статьи полагают, что Зеленский может стать жертвой предвыборной риторики Вашингтона. Они подчеркивают, что заявления США о поддержке следует рассматривать как инвестиции в предвыборную кампанию, а не как реальные гарантии. По мнению турецких журналистов, Зеленскому необходимо осознать, что на текущий момент преимущество на поле боя находится на стороне России, которая с каждым днем наращивает свой военный потенциал.
В статье также отмечается, что российские войска успешно уничтожают американские системы Patriot на Украине, и та же участь, вероятно, ожидает и истребители F-16.
В последнее время Владимир Зеленский всё чаще говорит о необходимости переговоров с Россией для урегулирования конфликта.
В интервью британскому телевидению он допустил возможность дипломатических контактов с российскими представителями, включая президента Владимира Путина. Аналогичные заявления сделал и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба во время визита в Китай. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что пока неясно, что стоит за этими словами, и необходимо дождаться конкретных действий.
Фото: www. president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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