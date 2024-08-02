Турецкая газета Milliyet опубликовала статью, в которой утверждается, что власти США обманывают узурпатора Владимира Зеленского, обещая продолжение поддержки Киева.

Авторы статьи полагают, что Зеленский может стать жертвой предвыборной риторики Вашингтона. Они подчеркивают, что заявления США о поддержке следует рассматривать как инвестиции в предвыборную кампанию, а не как реальные гарантии. По мнению турецких журналистов, Зеленскому необходимо осознать, что на текущий момент преимущество на поле боя находится на стороне России, которая с каждым днем наращивает свой военный потенциал.

В статье также отмечается, что российские войска успешно уничтожают американские системы Patriot на Украине, и та же участь, вероятно, ожидает и истребители F-16.

В последнее время Владимир Зеленский всё чаще говорит о необходимости переговоров с Россией для урегулирования конфликта.

В интервью британскому телевидению он допустил возможность дипломатических контактов с российскими представителями, включая президента Владимира Путина. Аналогичные заявления сделал и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба во время визита в Китай. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что пока неясно, что стоит за этими словами, и необходимо дождаться конкретных действий.

Фото: www. president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)