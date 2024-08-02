Американское издание Newsweek сообщило о значительном успехе российских военных в зоне боевых действий: в результате слаженной операции им удалось уничтожить три зенитно-ракетных комплекса Patriot всего за один день.
В публикации отмечается, что для поражения систем ПВО российская сторона применила комбинированный подход, используя беспилотники, артиллерию и наземные войска.
Newsweek подчеркивает, что данные комплексы были переданы Украине Соединенными Штатами для противодействия российским беспилотникам. Уничтожение Patriot произошло на фоне сообщений о поставке на Украину первых истребителей F-16.
Ранее Министерство обороны России подтвердило информацию об уничтожении трех пусковых установок Patriot в течение суток. Кроме того, российские средства ПВО сбили оперативно-тактическую ракету ATACMS, 14 реактивных снарядов HIMARS и 61 беспилотник.
Фото: www. dvidshub.net/Maj. Trevor Wild (it is in the public domain)
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