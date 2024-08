Американское издание Newsweek сообщило о значительном успехе российских военных в зоне боевых действий: в результате слаженной операции им удалось уничтожить три зенитно-ракетных комплекса Patriot всего за один день.

В публикации отмечается, что для поражения систем ПВО российская сторона применила комбинированный подход, используя беспилотники, артиллерию и наземные войска.

Newsweek подчеркивает, что данные комплексы были переданы Украине Соединенными Штатами для противодействия российским беспилотникам. Уничтожение Patriot произошло на фоне сообщений о поставке на Украину первых истребителей F-16.

Ранее Министерство обороны России подтвердило информацию об уничтожении трех пусковых установок Patriot в течение суток. Кроме того, российские средства ПВО сбили оперативно-тактическую ракету ATACMS, 14 реактивных снарядов HIMARS и 61 беспилотник.

