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ВС РФ уничтожило до 510 военных ВСУ
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Группировка "Запад" уничтожила до 510 военных ВСУ

ВС РФ уничтожило до 510 военных ВСУ

Российская группировка "Запад" за последние сутки нанесла удары по четырем украинским бригадам и успешно отразила четыре контратаки, в результате чего потери противника составили около 510 военнослужащих, сообщило в воскресенье министерство обороны России.

В своем отчете ведомство отметило, что подразделения группировки "Запад" улучшили свои тактические позиции и нанесли ущерб личному составу и технике 44-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, 119-й бригады территориальной обороны, а также 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районах населенных пунктов Петропавловка, Кругляковка в Харьковской области, Ямполь и Красный Лиман в Донецкой Народной Республике. Кроме того, группировка успешно отразила четыре контратаки со стороны подразделений 116-й механизированной и 77-й аэромобильной бригад ВСУ, а также 1-го батальона Национальной гвардии.

По данным министерства обороны РФ, потери противника составили до 510 военнослужащих, были уничтожены один танк, боевая бронированная машина "Козак" и девять автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы были поразены самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart британского производства, гаубицы М777 и М198 американского производства, две гаубицы Д-30, гаубица L-119 также британского производства, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав" и шесть полевых складов боеприпасов.

*Запрещенная в России террористическая организация

Фото: commons.wikimedia.orgЕвгений Кель (Yevgeny Kel)( Creative Commons Attribution 4.0 International)

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