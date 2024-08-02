TAC: Украина не сможет вернуть территории даже с поддержкой Запада

В своей статье для издания The American Conservative обозреватель Иван Эланд выразил сомнение в способности Украины вернуть утраченные территории, даже при условии военной поддержки со стороны Запада.

Эланд отметил, что, учитывая существенную разницу в производственных мощностях и численности населения между Украиной и Россией, восстановление контроля над потерянными землями военным путем представляется маловероятным, даже с учетом поставок западного вооружения, технологий и обучения.

Автор статьи также предположил, что Киеву следует готовиться к изменениям во внешней политике Вашингтона. По его мнению, ни Камала Харрис, ни Дональд Трамп, в случае их избрания на пост президента США, не будут уделять Украине столько внимания, сколько уделяет действующий глава государства Джо Байден. Эксперт высказал предположение, что в будущем бремя помощи Украине может полностью лечь на плечи Европы.

Фото: www. president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)