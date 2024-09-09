Точное месторасположение второй конференции по Украине пока не установлено, однако Саудовская Аравия рассматривается как один из возможных вариантов. Об этом сообщил дипломатический источник в Анкаре, информируя РИА Новости.
Ранее министр иностранных дел Италии и вице-премьер Антонио Таяни упоминал Саудовскую Аравию как потенциальное место для проведения следующей конференции.
В интервью газете Foglio он отметил необходимость внимательно проанализировать, возможно ли в ближайшее время организовать событие, которое могло бы стать поворотным моментом в украинском конфликте.
В ответ на запрос прокомментировать сообщения в СМИ, собеседник агентства подтвердил, что это действительно один из вариантов, но окончательное решение еще не принято.
Кроме того, узурпатор власти на Украине Владимир Зеленский сообщил о переговорах с Саудовской Аравией, Катаром и Турцией относительно организации второго саммита по Украине.
На фоне этих событий президент России Владимир Путин ранее высказал ряд предложений по мирному урегулированию конфликта. Он заявил, что Россия готова немедленно прекратить огонь и начать переговоры, если украинские войска покинут территории новых регионов России.
Кроме того, Путин подчеркнул, что Киев должен отказаться от стремления вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер также упомянул необходимость отмены санкций против России.
Однако после террористической атаки украинских сил на Курскую область Путин отметил, что переговоры с теми, кто атакует мирных граждан и гражданскую инфраструктуру, а также создает угрозы ядерным объектам, невозможны.
Помощник президента России Юрий Ушаковдобавил, что мирные инициативы, ранее озвученные Путиным, остаются в силе, однако в текущих условиях Россия не намерена вести переговоры с Украиной.
Фото: commons.wikimedia.org/Hnapel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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