Советник главы офиса узурпатора власти на Украине Владимира Зеленского Михаил Подоляк высказал мнение, что Западные страны опасаются любой эскалации и уже не способны к эффективной обороне.
В своём заявлении в соцсетях он отметил, что западный военный альянс ослаб из-за внутренних разногласий, а военно-промышленный комплекс утратил способность к массовому производству материалов, необходимых для крупных конфликтов.
Подоляк подчеркнул, что текущий кризис привлекает внимание множества наблюдателей, которые замечают, что западный военно-промышленный сектор больше не способен оперативно наращивать производство в условиях серьезного военного конфликта.
Кроме того, он указал на то, что из-за внутренних разногласий военный альянс Запада стал менее готовым к защите своих союзников и реагированию на угрозы у границ.
Ранее Служба внешней разведки РФ заявляла, что действия Владимира Зеленского могут привести к эскалации конфликта далеко за пределы Украины, что несёт серьёзные риски.
В свою очередь, заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак на прошлой неделе подчеркнул, что атака украинских военных на Курскую область увеличивает вероятность дальнейшего обострения ситуации.
Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)
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