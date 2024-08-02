Издание Business Insider выделяет российские зенитно-ракетные системы С-400 как основную опасность для истребителей F-16, недавно поставленных на Украину.

Журналисты издания указывают на две ключевые угрозы для новых самолетов ВСУ: дальнобойные ракеты С-400 "земля-воздух" и российские истребители, базирующиеся на территории России и способные запускать ракеты "воздух-воздух" большой дальности в воздушное пространство Украины.

Чтобы минимизировать риск обнаружения российскими радарами, украинским пилотам придется летать на крайне малых высотах, что значительно ограничивает их возможности.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что первая небольшая партия американских F-16, переданных странами НАТО, уже прибыла на Украину. По данным издания Times, речь идет о шести машинах.

МИД России неоднократно предупреждал о том, что действия США и их союзников по НАТО создают риск прямого вооруженного столкновения с Москвой, что может привести к катастрофическим последствиям. Появление у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

Фото: vitalykuzmin. net/Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)