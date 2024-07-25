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Политолог Дизен: амбиции НАТО разрушили отношения РФ и Запада
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Политолог Дизен: амбиции НАТО разрушили отношения РФ и Запада

Желание международной военно-политической организации НАТО расширить сферу влияния привело к развалу безопасности, которая существовала между РФ и европейскими государствами. Об этом в социальных сетях написал профессор Школы бизнеса Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, информирует РИА Новости.

Постоянный комментатор международной новостной телевизионной сети RT, академик и политолог Гленн Дизен считает, что в течение многих лет Российская Федерация пыталась совершенствовать охватывающую все европейские страны архитектуру безопасности и объединяться с западными государствами. Однако желание Организации Североатлантического договора занять главенствующее положение привело к развалу этой архитектуры в 2014 году.

Гленн Дизен высказал своё предположение, что из-за этого разрушения Российская Федерация приняла решение сконцентрировать своё внимание на Востоке. По его мнению, такое поведение военно-политического альянса государств НАТО рассердили РФ.

Фото: Flickr / U.S. Department of State (the image is in the public domain)

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