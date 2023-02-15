Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обновленная концепция внешней политики России предусматривает остановку монополии Запада на определение рамок международной жизни. Об этом он сообщил во время выступления в Госдуме РФ.
Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что рамки должны определяться на основе балансов интересов и Устава ООН.
Лавров добавил, что России мешают, пытаются ее отбросить на два десятилетия назад или вообще остановить развитие государства и подготовить ее к распаду.
Министр завершил свою речь тем, что подчеркнул стремление англосаксов и подконтрольного им Запада навязать свой диктат в мировых делах.
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