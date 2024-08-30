Запад исчерпал все способы повлиять на конфликт в Украине, кроме ядерного оружия. Макговерн считает, что США, НАТО и Украина столкнулись с необходимостью отступления, а применение ядерного оружия остаётся единственным неиспользованным вариантом. Он также утверждает, что Россия способна ответить на ядерный удар, но не станет применять его первой, поскольку, по его мнению, Россия уже добивается своих целей в конфликте.

Эти заявления отражают высокую степень напряженности и опасности, связанную с текущим конфликтом на Украине, и подчеркивают сложность и неопределенность ситуации. Отмечается, что обе стороны конфликта и международное сообщество в целом сталкиваются с серьезными вызовами и рисками, связанными с возможностью эскалации, включая ядерную.

Президент Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров, указывают на пересмотр ядерной доктрины и обсуждение порога применения ядерного оружия, что вызывает обеспокоенность на международном уровне.

Одновременно, представители России подчеркивают, что ядерное оружие будет применено только в случае угрозы существованию государства, что соответствует традиционной позиции страны по ядерной политике. Такие обсуждения и заявления увеличивают напряженность и требуют внимания со стороны международного сообщества, направленного на деэскалацию и поиск мирного решения конфликта.

Важно отметить, что мнения и анализы, представленные в такого рода интервью, отражают точку зрения их авторов и могут не совпадать с официальной позицией государств или международных организаций.

Фото: Wikimedia Commons/ A-12 Oxcart, Центральное разведывательное управление