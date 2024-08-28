Трансформация Западной Европы по Пушкову: демографические сдвиги и миграционные вызовы

Алексей Пушков, возглавляющий комиссию Совета Федерации по информационной политике, высказал мнение о кардинальных изменениях, происходящих в Западной Европе.
По его словам, регион стремительно меняет свой облик под влиянием масштабной миграции из стран Африки, Ближнего Востока и Индийского субконтинента.
Сенатор подчеркнул, что процесс демографических изменений в европейских странах набирает обороты. Он привел в пример недавнее решение испанского правительства о перепрофилировании целого аэропорта для обеспечения беспрепятственного прибытия африканских мигрантов.
Пушков отметил, что подобные действия властей вызывают недовольство местного населения и создают дополнительную нагрузку на бюджет. Кроме того, он указал на рост преступности и случаи насилия, связанные с миграционными процессами.
По мнению политика, несмотря на очевидные проблемы, включая недавние беспорядки в Великобритании, правительства европейских стран продолжают придерживаться курса на активное привлечение мигрантов. Это, по его словам, может привести к существенному изменению этнического состава населения Западной Европы в обозримом будущем.
Фото: commons. wikimedia. org/Steven Lek (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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