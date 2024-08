Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявления Госдепартамента США о попытках "оторвать" Армению от России.

Она подчеркнула, что Запад продвигает на Южном Кавказе деструктивную политику, направленную на разрушение региональной целостности и исторических связей между Москвой и Ереваном.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен фактически признал стремление Вашингтона создать условия для разрыва отношений между Арменией и Россией, ссылаясь на якобы желание части армянского населения дистанцироваться от Москвы.

Захарова отметила, что подобные признания американских чиновников не вызывают удивления, так как подтверждают ранее высказанные опасения российской стороны. Она подчеркнула, что главная цель западной политики в регионе — фрагментация Южного Кавказа и разрыв традиционных связей России с ее союзниками.

Дипломат назвала голословными утверждения США о желании Армении отвернуться от России. Она выразила уверенность в прочности многовековых связей между двумя странами, которые, по ее словам, способны выдержать любые испытания, организуемые Западом. Захарова также подтвердила намерение России продолжать поддерживать армянский народ.

