Бывший польский судья Томаш Шмидт, покинувший Польшу из-за разногласий с политикой местных властей и переехавший в Белоруссию, сделал резонансное заявление о том, что западные страны оказывают давление на Павла Дурова, основателя мессенджера Telegram, с целью получения доступа к данным пользователей.
Шмидт отметил, что, несмотря на отказ Дурова от российского гражданства, западные спецслужбы, включая французские, не оставляют попыток заставить его предоставить информацию о пользователях и содержании их переписок в Telegram.
Бывший судья подчеркнул, что этот случай демонстрирует лицемерие западной демократии.
Согласно его мнению, ситуация с задержанием Дурова в аэропорту Ле-Бурже 24 августа вызвала бурную реакцию общественности по всему миру.
Президент Франции Эммануэль Макрон попытался снять политическую окраску с этой истории, заявив, что окончательное решение будет принимать французская судебная система.
Тем не менее, 28 августа парижская прокуратура сообщила, что Дуров не был помещен под стражу, но находится под судебным надзором.
Ему запрещено покидать Францию, и он обязан внести залог в размере 5 миллионов евро, чтобы оставаться на свободе до завершения судебного процесса.
Фото: commons.wikimedia.org (CC BY 2.0)
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