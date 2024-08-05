Бывший представитель НАТО в Москве Джон Лоу выразил мнение, что западные страны в большей степени озабочены потенциальной эскалацией конфликта на Украине, нежели долгосрочными последствиями возможного поражения Киева.

В интервью изданию Newsweek он подчеркнул, что у Запада отсутствует четкая стратегия по урегулированию кризиса.

Лоу отметил, что Запад продолжает оказывать поддержку Украине, однако не имеет ясного плана действий, направленных на прекращение боевых действий. Более того, по его словам, в 2022 году Запад упустил возможность своевременно предоставить Украине необходимое вооружение.

Россия же считает, что поставки вооружений Украине являются препятствием для мирного урегулирования и фактически втягивают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно заявлял, что любые грузы с вооружением для Украины будут рассматриваться как законные военные цели.

По его мнению, США и НАТО уже являются стороной конфликта, не только поставляя оружие, но и обучая украинских военных. В Кремле также подчеркивали, что накачивание Украины оружием не способствует переговорному процессу и будет иметь негативные последствия.

Фото: www. flickr.com/California National Guard (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)