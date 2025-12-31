Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Мария Владимировна Захарова
Мария Владимировна Захарова
© commons.wikimedia.org by Сурен is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:55

Запад разочарован в Зеленском: почему его поддержка может привести к непредсказуемым последствиям

Захарова назвала Зеленского монстром, который дышит Западу в затылок - Sputnik

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказала жесткую критику в адрес Владимира Зеленского, назвав его "монстром", который теперь "дышит Западу в затылок". В эфире радио Sputnik дипломат подчеркнула, что поддержка Зеленского Западом может привести к непредсказуемым последствиям.

Запад разочарован в Зеленском

Захарова отметила, что западное сообщество уже не воспринимает Зеленского как "борца за демократию" или "воина света". Теперь на Западе начали открыто обсуждать происходящую в Украине коррупцию, что, по мнению Захаровой, отражает изменение отношения к украинскому лидеру. В связи с этим дипломат заявила, что на Западе "страшно" от того, что они не предугадали все возможные последствия своей поддержки.

"Да, страшно им. И будет еще страшнее, потому что тот монстр, которого они воспитали, он им, так сказать, дышит в затылок. Это уже нужно понимать, потому что он вот этой кровавой слюной уже на них капает", — отметила Захарова в эфире радио Sputnik.

Оружие, переданное Западом

Мария Захарова также подчеркнула опасность поставок западного оружия в Украину. Она указала, что это вооружение "разлетелось по многим уголкам планеты", создавая угрозы для мировой безопасности. По её словам, оно может оказаться в руках террористических группировок и быть использовано в разных частях мира.

"Оружие, перебрасывавшееся Западом, разлетелось по многим уголкам планеты", — добавила она.

Время для пробуждения

По мнению Захаровой, западным странам необходимо "просыпаться" и осознавать последствия своих действий. Она уверена, что это не последний удар, который может нанести "монстр", которого они сами же и воспитали.

