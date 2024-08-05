Нугзар Папава осуждён за участие в убийстве Япончика: 16 лет колонии и международный розыск

Московский городской суд вынес заочный приговор Нугзару Папаве, назначив ему 16 лет колонии строгого режима. Папава обвиняется в соучастии в убийстве известного вора в законе Вячеслава Иванькова, также известного как Япончик. Суд установил, что Папава привез в столицу оружие, координировал действия снайпера и был обязан прикрыть его отход огнем. Кроме того, Папаву обвиняют в Абхазии в похищении местного бизнесмена с требованием выкупа в 50 миллионов рублей.
Судебное разбирательство по делу Папавы длилось два месяца, в ходе которого его признали виновным в убийстве по найму и незаконном хранении оружия. Поскольку Папава находится в международном розыске и Абхазия отказалась его экстрадировать из-за наличия у него гражданства этой республики, материалы дела будут переданы в Абхазию для исполнения приговора на основании существующего соглашения между государствами.
Расследование показало, что Папава вошел в организованную группу, целью которой было устранение Япончика. Группа, в состав которой входил Папава, занималась наблюдением за жертвой и подготовкой покушения, которое состоялось 28 июля 2009 года. Япончик был тяжело ранен и вскоре скончался в больнице.
Исполнителем покушения был Астамур Бутба, который в настоящее время находится в Москве и получил приговор в 19 лет колонии строгого режима. Другие члены группы также были осуждены на длительные сроки. Папава также обвиняется в Абхазии в похищении бизнесмена, однако дело по этому обвинению еще не завершено.
Япончик был убит выстрелом из винтовки, когда выходил из ресторана "Тайский слон" в Москве. Организатором преступления был Илья Симония (Михо), который также находится в розыске.
Фото: commons.wikimedia.org/Quince Media (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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