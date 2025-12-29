Занятия закончились больницей: детский сад ответил за травму воспитанника

В Амурской области суд взыскал компенсацию с детского сада после травмы, полученной ребёнком во время занятий. Четырёхлетний мальчик сломал ключицу на территории дошкольного учреждения. Об этом сообщает ДВ-РОСС со ссылкой на Amur Mash.

Травма во время спортивных игр

Инцидент произошёл в детском саду села Аркадьевка. Во время спортивных игр дети столкнулись друг с другом, в результате чего один из воспитанников получил серьёзную травму. В момент происшествия за группой должна была следить воспитательница, однако она отвлеклась на разговор с охранником.

В итоге мальчику был диагностирован закрытый перелом ключицы. Ребёнку потребовалась медицинская помощь, а ситуация стала предметом разбирательства.

Решение суда и ответственность учреждения

Рассмотрев обстоятельства случившегося, суд пришёл к выводу, что надлежащий контроль за детьми обеспечен не был. Ответственность за безопасность воспитанников возложена на дошкольное учреждение.

По решению суда с детского сада взыскали 120 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, причинённого ребёнку и его семье. Судебное решение вступило в законную силу.