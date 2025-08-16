Ранняя зима стучится в двери: аграриям ЦР рекомендуют готовиться к неожиданным заморозкам

Неожиданное похолодание грозит нарушить привычный график сельскохозяйственных работ в Центральном регионе страны. По данным метеорологов, уже в последней декаде августа ночные температуры в отдельных районах могут опуститься до нулевой отметки, что на месяц опережает среднестатистические сроки прихода первых заморозков, пишет ritmmsk. ru.

Синоптики прогнозируют, что после 25 августа дневные показатели термометров не превысят 12-14 градусов, а в ночные часы на открытых пространствах вероятно появление изморози. Особую тревогу у специалистов вызывает судьба неубранных овощных культур, картофеля и бахчевых, которые могут серьезно пострадать от внезапного похолодания.

Агрометеоролог Николай Лучанский отмечает необходимость срочных мер по защите урожая, подчеркивая нетипичность сложившейся ситуации. По его словам, подобные температурные аномалии в конце лета наблюдались лишь в 1978 году, когда первые заморозки в столичном регионе были зафиксированы уже 15 августа.

"Сдвиг сроков заморозков на конец августа требует от сельхозпроизводителей быстрого реагирования", - отмечает специалист.

Сельхозпроизводители и владельцы приусадебных участков вынуждены в авральном режиме завершать уборочную кампанию. Особое внимание рекомендуется уделить теплолюбивым культурам — томатам, перцам и картофелю, сбор которых желательно завершить до 28-29 августа. Эксперты также советуют заранее подготовить укрывные материалы для защиты растений.