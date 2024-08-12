Замораживаем перец на зиму кусочками: удобный вариант для приготовления любых горячих блюд

Заморозка перцев на зиму — это отличный способ сохранить их вкус и свежесть для последующего использования. Следуя простому алгоритму, вы легко справитесь с этой задачей. Вот подробное руководство:
Вам понадобится:
- Перцы (сладкие или острые)
- Нож
- Разделочная доска
- Поднос или поддон из морозильной камеры
- Пергаментная бумага
- Полиэтиленовые пакеты (обычные или с застёжкой)
- Вакууматор (по желанию)
Инструкция:
- Подготовка перцев: Тщательно промойте перцы под холодной водой. С помощью ножа удалите плодоножки, семена и внутренние перегородки, старательно удалив все семена.
- Нарезка: Нарежьте перцы на кусочки нужной формы: кубики, полоски, четвертинки или любой другой формат на ваше усмотрение.
- Предварительная заморозка: Покройте поднос или поддон пергаментной бумагой, чтобы перцы не прилипали к поверхности. Равномерно разложите кусочки перца на подносе в один слой, чтобы они не слипались. Поставьте поднос в морозильную камеру на 1-2 часа или до полного затвердения перцев.
- Упаковка: Достаньте замороженные перцы из морозильной камеры. Разложите их по полиэтиленовым пакетам. Если используете пакеты с застёжкой, убедитесь, что они закрыты правильно. Выдавите лишний воздух из пакета, чтобы предотвратить образование льда. Если у вас есть вакууматор, используйте его для лучшего результата.
- Хранение: Поместите пакеты с перцами обратно в морозильную камеру. Перцы можно хранить в морозилке до 12 месяцев. Для удобства можно отметить дату заморозки на пакетах, чтобы следить за сроком годности.
Советы:
- Вместо пергамента можно использовать силиконовый коврик, если он у вас есть.
- Размороженные перцы лучше сразу использовать в готовке, так как после разморозки они могут потерять часть своей текстуры.
- Не замораживайте перцы повторно после разморозки, это ухудшит их качество.
Следуя этим шагам, вы сможете сохранить вкус и полезные свойства перцев на долгое время!
Фото: pixnio.com/ Leon Brooks (public domain)
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