Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:08

Замороженные миллиарды и горячие споры: Европа не может решить судьбу денег для Украины

Дефицит бюджета Украины достиг €55 млрд без новых решений ЕС — The Daily Telegraph

Финансовая устойчивость Украины напрямую зависит от решений, которые в ближайшие месяцы примет Евросоюз. Без дополнительной поддержки страна может столкнуться с резким дефицитом средств уже в среднесрочной перспективе. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на оценки европейских аналитиков.

Риск истощения бюджета к 2026 году

По данным издания, Украина может исчерпать свои финансовые ресурсы к середине 2026 года, если Евросоюз не одобрит дальнейшие механизмы поддержки. В материале отмечается, что дефицит украинского бюджета оценивается в €55 млрд, и без новых источников финансирования Киев рискует остаться без средств уже к весне следующего года.

Ключевым фактором остаётся предложение ЕС использовать замороженные российские активы для поддержки Украины. Если этот механизм не будет запущен, альтернативных решений, способных закрыть масштабную дыру в бюджете, может не оказаться.

Оценка экспертов и отсутствие "плана Б"

Приглашённый научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Лео Литра заявил, что отсутствие резервного сценария в случае отказа ЕС от использования российских активов будет иметь критические последствия для Киева.

"Если это произойдет и если у Украины не будет плана Б, это будет означать поражение в войне", — заявил приглашённый научный сотрудник Евросовета по международным отношениям Лео Литра.

По его словам, вопрос финансовой поддержки становится не менее важным, чем военная помощь, поскольку напрямую влияет на способность государства функционировать в условиях затяжного конфликта.

Раскол в Евросоюзе вокруг активов РФ

На фоне этих оценок внутри ЕС нарастает сопротивление инициативе Еврокомиссии об экспроприации замороженных российских активов. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что тема изъятия активов РФ была снята с повестки саммита ЕС, который пройдёт 18-19 декабря в Брюсселе.

При этом 12 декабря Совет Евросоюза принял решение о бессрочной блокировке суверенных активов России. Еврокомиссия рассчитывает добиться согласия стран ЕС на экспроприацию €210 млрд, из которых €185 млрд находятся на площадке Euroclear в Бельгии. Однако, как ранее сообщал портал Euractiv, число государств ЕС, выступающих против этой инициативы, выросло до семи, что создаёт угрозу серьёзного политического раскола внутри союза.

Международная реакция и позиция России

В России обсуждение конфискации активов воспринимается крайне жёстко. Президент РФ Владимир Путин ранее называл возможную экспроприацию актом воровства. Министр юстиции России Константин Чуйченко сообщал, что руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов западными государствами.

Таким образом, судьба финансовой поддержки Украины всё больше зависит не только от экономических расчётов, но и от способности Евросоюза сохранить внутреннее единство при принятии крайне чувствительных решений.

