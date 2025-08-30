Без компенсации не вернуть: в ЕС озвучили главное условие для разблокировки российских активов

Глава европейской дипломатии Кая Каллас четко обозначила условие, при котором возможно возвращение России её активов, заблокированных в юрисдикции Евросоюза. По её словам, это может произойти только после полной выплаты Москвой репараций Украине за причиненный ущерб.

Каллас подчеркнула, что даже в случае достижения договоренностей о прекращении огня или подписания мирного соглашения, сам по себе этот факт не будет означать автоматического снятия ограничений с финансовых средств. Возврат активов напрямую увязан с компенсацией ущерба.

"Мы не можем себе представить, что… если… будет заключено соглашение о прекращении огня или мирное соглашение, то эти активы будут возвращены России, если они не заплатили репарации", — отметила она.

Данное заявление прозвучало на фоне активизации работы Европейской комиссии, которая, по данным источников, готовит пакет предложений по механизму конфискации российских активов. Как сообщают европейские СМИ, недавние события дали новый импульс этим дискуссиям, побуждая чиновников к более решительным действиям.

Ряд дипломатов в Брюсселе рассчитывают, что это может помочь преодолеть существующие разногласия и вывести процесс из тупика. Между тем сама Бельгия предупредила ЕС о рисках конфискации российских активов для финансовой системы ЕС.