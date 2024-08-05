Савеловский суд приговорил экс-замглаву ПАО «Ил» и двух коллег к тюремным срокам за мошенничество на миллиарды рублей

В число обвиняемых входят экс-заместитель генерального директора по проектированию Андрей Новожилов, глава Центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института Вячеслав Хван, а также его подчиненный Игорь Титов. По версии следствия, они присвоили 4,2 миллиона рублей, используя поддельные трудовые договора для разработки элементов крыла нового топливозаправщика, основанного на самолете Ил-76МД-90А.

Судебный процесс начался в апреле прошлого года, но дело уже дважды переносилось между судами. Первоначально дело рассматривал Басманный суд, затем его передали в Хамовнический суд, а в настоящее время оно находится в Савеловском суде. В ходе разбирательства гособвинитель запросил максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы для каждого из обвиняемых.

Расследование началось в августе 2020 года на основе проверок Генеральной прокуратуры и ФСБ России, касающихся исполнения госконтракта на создание тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А и перспективного топливозаправщика. По версии следствия, с декабря 2014 года по октябрь 2018 года руководство ПАО "Ил" перечисляло средства в МАИ якобы за выполненные работы, но часть денег была похищена.

Следствие считало, что обвиняемые использовали фиктивные трудовые договоры для увеличения расходов и хищения средств. Однако защита утверждала, что все работы были выполнены в полном объеме, а обвинения основаны на недостоверных данных и нарушениях в проведенных экспертизах.

Кроме того, защита отмечала, что доказательства обвинения не подтверждаются показаниями свидетелей, а также утверждает, что предприятие получало выгоду от выплаченных средств. В ответ на это гособвинитель продолжал настаивать на строгости наказания, в то время как подсудимые не признавали своей вины и остаются под подпиской о невыезде.

В результате судебного разбирательства Андрей Новожилов был признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса: 159 (мошенничество в значительном размере) и 201 (злоупотребление полномочиями). Савеловский суд Москвы вынес ему наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима. Также привлекли к ответственности Вячеслава Хвана, бывшего руководителя Центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института, который был осужден на пять лет. Кроме того, Игорь Tитов, ранее занимавший должность начальника планово-диспетчерского отдела ЦПКТ, получил условный срок на 4,5 года.

Фото: commons.wikimedia.org/Alexey Reznichenko