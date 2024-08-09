Вице-губернатор Чукотки Рахим Исаев отправился на СВО

Первый заместитель губернатора Чукотского автономного округа Рахим Исаев отправится в зону боевых действий добровольцем. Об этом заявил глава региона Владислав Кузнецов в своём телеграм-канале.
Рахим Рамзанович работал на территориях ЛДНР, организоввывал гуманитарные поставки, активно участвовал в восстановлении подшефной региону территории в ДНР.
Губернатор полустрова охарактеризовал действия своего подчинненого как "поступок настоящего патриота".
Владислав Кузнецов также отметил, что пост Исаева сохранится за ним, пока он будет находится в зоне проведения спецоперации.
Фото: commons.wikimedia.org
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