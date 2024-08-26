Найдут ли преступников - возбуждено уголовное дело по факту пожара на Омском НПЗ "Газпром нефти"

В связи с пожаром на Омском нефтеперерабатывающем заводе было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил промышленной безопасности на опасных производственных объектах, которое привело к тяжкому вреду здоровью из-за неосторожности. Об этом сообщило следственное управление Омской области.
Министр здравоохранения региона Дмитрий Маркелов отметил, что всех пострадавших доставили в областную больницу скорой помощи. Прокуратура области также проводит свою проверку по данному инциденту.
Ранее прокуратура начала проверку по факту пожара. В управлении МЧС области сообщили, что пожар охватил площадь в 1000 квадратных метров и его тушение ведётся с использованием автоматики и пожарных подразделений. Причины возгорания уточняются, как написал в своём канале губернатор Виталий Хоценко.
Позже пресс-служба завода подтвердила, что произошло возгорание на технологическом оборудовании. Ситуация контролируется, и завод продолжает работу в обычном режиме.
Омский НПЗ "Газпром нефти" является ключевым поставщиком нефтепродуктов на внутренний рынок России, а также экспортирует продукцию в Казахстан. Завод способен перерабатывать 21,6 миллиона тонн нефти в год и производить 1,2 миллиона тонн стабильного газового конденсата. Глубина переработки на предприятии составляет 100%, с выходом светлых нефтепродуктов более 80%.
Фото: From Wikimedia Commons/ Красный (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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