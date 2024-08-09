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Заместителя главы
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Бывшего замдиректора "Москонцерта" Шатковского и задержали по подозрению во взяточничестве

Заместителя главы "Москонцерта" арестовали с подельником

Бывший заместитель гендиректора "Москонцерта" Максим Шатковский и начальник хозотдела учреждения Владислав Любичев арестованы за получение взятки Савеловским районным судом Москвы.

Прокуратура ходатойствовала на аресте подсудимых на время проведения следственных мероприятий.

Экс-замдиректору организации инкриминируют получение взятки, а его коллеге - пособничество в этом.

Сроки их ареста продлятся до 25 сентября.

Поставление суда ещё может быть обжаловано стороной защиты.

Фото: commons.wikimedia.org

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