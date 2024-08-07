Михаил Мишустин уволил Надежду Преподобную с поста заместителя министра культуры России

Глава правительства России Михаил Мишустин освободил от должности статс-секретаря — заместителя культуры России Надежду Преподобную. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить Преподобную Надежду Александровну от должности статс-секретаря Министра культуры России по ее просьбе", — говорится в документе. На эту должность Мишустин назначил Жанну Алексееву, отмечается в другом распоряжения правительства.
Заместителем министра культуры России Преподобная стала в сентябре 2022 года, до нее эту должность занимала Ольга Ярилова.
С 2007 года Преподобная работала в правительстве Нижегородской области: занимала должность начальника управления в министерстве инвестиционной политики, заместителя министра экологии и природных ресурсов. В 2018 году Преподобная по результатам первого открытого конкурса стала министром культуры Нижегородской области. В 2020 году перешла в Росгосэкспертизу, которая занимается экспертизой и сертификацией в области охраны и реставрации памятников истории и культуры.
Алексеева ранее занимала пост замруководителя департамента региональной политики, образования и проектного управления Минкультуры России.
Фото: commons.wikimedia.org/duma.gov.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International Licence)
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