Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 08.08.2024 : 85,9543
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 08.08.2024 : 93,8419
Мишустин освободил Надежду Преподобную от должности замминистра культуры
  1. Главная
  2. Страна

Михаил Мишустин уволил Надежду Преподобную с поста заместителя министра культуры России

Мишустин освободил Надежду Преподобную от должности замминистра культуры

Глава правительства России Михаил Мишустин освободил от должности статс-секретаря — заместителя культуры России Надежду Преподобную. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить Преподобную Надежду Александровну от должности статс-секретаря Министра культуры России по ее просьбе", — говорится в документе. На эту должность Мишустин назначил Жанну Алексееву, отмечается в другом распоряжения правительства.

Заместителем министра культуры России Преподобная стала в сентябре 2022 года, до нее эту должность занимала Ольга Ярилова.

С 2007 года Преподобная работала в правительстве Нижегородской области: занимала должность начальника управления в министерстве инвестиционной политики, заместителя министра экологии и природных ресурсов. В 2018 году Преподобная по результатам первого открытого конкурса стала министром культуры Нижегородской области. В 2020 году перешла в Росгосэкспертизу, которая занимается экспертизой и сертификацией в области охраны и реставрации памятников истории и культуры.

Алексеева ранее занимала пост замруководителя департамента региональной политики, образования и проектного управления Минкультуры России.

Фото: commons.wikimedia.org/duma.gov.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International Licence)

Мир

Три обезьяны стали третьей работой Бэнкси за три дня

Три обезьяны стали третьей работой Бэнкси за три дня

На третий день Бэнкси представил новую работу в Лондоне, на этот раз с изображением обезьян. Это уже третья работа в серии произведений на тему животных, которую уличный художник из Бристоля выложил в своей соцсети с понедельника.

Читать полностью
Defense News: Пентагон в 2025-ом обновит стратегию ПРО до 2040 года

Defense News: Пентагон в 2025-ом обновит стратегию ПРО до 2040 года

ВС США работают над обновлённой стратегией ПРО, рассчитанной до 2040-го. Её публикация ожидается в октябре 2025-го, пишет Defense News со ссылкой на командующего Шона Гейни.

Читать полностью

Общество

Супруги-авиаторы Калагурова и Фёдоров разбились в Приморском крае

Супруги-авиаторы Калагурова и Фёдоров разбились в Приморском крае

Трагедией закончился перелёт на личном самолёте из Сахалина в Приморье известных пилотов-путешественников Алёны Калагуровой и Сергея Фёдорова.

Читать полностью
Артемий Лебедев извинился перед Екатериной Мизулиной после интервью у Дудя*

Артемий Лебедев извинился перед Екатериной Мизулиной после интервью у Дудя*

Главный дизайнер соцсети "ВКонтакте" Артемий Лебедев поспешил извиниться перед главой "Лиги безопасного интернета" Екатериной Мизулиной, которая решила подавать на него в суд.

Читать полностью

Новости