Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 31.08.2024 : 91,1868
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 31.08.2024 : 100,7622
Заместитель командующего ЛВО арестован по обвинению в коррупции
  1. Главная
  2. Страна

В Ленинградский военный округе генерал-майор подозревается в получении взятки

Заместитель командующего ЛВО арестован по обвинению в коррупции

Задержан замкомандующего Ленинградским военным районом, генерал-майор Валерий Муминджанов. Его подозревают в коррупции: по информации следственных органов, он предположительно принял взятку от бизнесменов на сумму 20 миллионов рублей за поставку военной формы.

Заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов был задержан по обвинению в коррупции. Сообщается, что он принял взятку в размере 20 миллионов рублей от бизнесменов за обеспечение контрактов на поставку военной формы, как указано в заявлении Следственного комитета России.

Против генерал-майора возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. В настоящее время он находится под стражей, и обсуждается вопрос о выборе меры пресечения.

По информации следствия, когда Муминджанов занимал пост главы департамента ресурсного обеспечения в Минобороны России и отвечал за снабжение Вооруженных Сил, он содействовал подписанию соглашений с коммерческими структурами. Эти договоры касались поставок обмундирования на сумму свыше 1,5 миллиарда рублей, в том числе и для зоны боевых действий.

Следствие утверждает, что за свое содействие генерал получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей.

В ходе расследования было выявлено, что у Муминджанова и его близких имеется недвижимость в Москве и Воронеже, оцененная более чем в 120 миллионов рублей. Правомерность происхождения этих активов сейчас проверяется.

Фото: Wikimedia Commons/https://web.archive.org/web/20161102160043/http://www.panoramio.com/photo/121174568 , angelius1979 , (Creative Commons Attribution 3.0 Unported. )

Мир

Турция значительно сократила импорт пшеницы в первый месяц действия эмбарго

Турция значительно сократила импорт пшеницы в первый месяц действия эмбарго

Турция уменьшила импорт пшеницы в семь раз в первом месяце действия эмбарго. Согласно анализу данных турецкой таможни, который представил РИА Новости, в первом полном месяце ограничения страна закупила зерно на сумму 20 миллионов долларов, что значительно меньше 144 миллионов в июне.

Читать полностью
Сийярто: Венгрия не выживет без российской нефти

Сийярто: Венгрия не выживет без российской нефти

Венгрия не сможет выжить без поставок нефти из России. Соответствующее заявление сделал глава МИД страны Петер Сийярто во время интервью изданию РБК.

Читать полностью

Общество

Звезды о школьных годах: Волочкова и Валерия делятся воспоминаниями

Звезды о школьных годах: Волочкова и Валерия делятся воспоминаниями

Анастасия Волочкова, известная балерина, накануне начала нового учебного года поделилась воспоминаниями о своих школьных годах, отметив, что была круглой отличницей.

Читать полностью
Ричард Гир и его семья покорили красную дорожку Венецианского кинофестиваля

Ричард Гир и его семья покорили красную дорожку Венецианского кинофестиваля

75-летний Ричард Гир появился на Венецианском кинофестивале вместе с 24-летним сыном Гомером и супругой Алехандрой Сильвой.

Читать полностью

Новости