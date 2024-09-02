В Ленинградский военный округе генерал-майор подозревается в получении взятки

Задержан замкомандующего Ленинградским военным районом, генерал-майор Валерий Муминджанов. Его подозревают в коррупции: по информации следственных органов, он предположительно принял взятку от бизнесменов на сумму 20 миллионов рублей за поставку военной формы.

Заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов был задержан по обвинению в коррупции. Сообщается, что он принял взятку в размере 20 миллионов рублей от бизнесменов за обеспечение контрактов на поставку военной формы, как указано в заявлении Следственного комитета России.

Против генерал-майора возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. В настоящее время он находится под стражей, и обсуждается вопрос о выборе меры пресечения.

По информации следствия, когда Муминджанов занимал пост главы департамента ресурсного обеспечения в Минобороны России и отвечал за снабжение Вооруженных Сил, он содействовал подписанию соглашений с коммерческими структурами. Эти договоры касались поставок обмундирования на сумму свыше 1,5 миллиарда рублей, в том числе и для зоны боевых действий.

Следствие утверждает, что за свое содействие генерал получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей.

В ходе расследования было выявлено, что у Муминджанова и его близких имеется недвижимость в Москве и Воронеже, оцененная более чем в 120 миллионов рублей. Правомерность происхождения этих активов сейчас проверяется.

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