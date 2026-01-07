Замерзай с умом: когда уличные тренировки на морозе усиливают эффект, а когда становятся риском

Зимние выходные и праздники — это отличная возможность для активного отдыха на свежем воздухе, особенно когда хочется совместить физическую активность с укреплением иммунной системы. Уличные тренировки могут усилить эффект физической нагрузки за счёт природных факторов, однако холодная погода требует особого внимания к состоянию здоровья и условиям окружающей среды.

Польза физических упражнений на свежем воздухе

Занятия на улице задействуют не только мышцы, но и системы терморегуляции организма. Даже умеренная активность, такая как спокойная ходьба, может значительно улучшить кровообращение, дыхание и общее самочувствие. Начать тренировки можно с коротких прогулок, постепенно увеличивая продолжительность и интенсивность.

Более интенсивные занятия, такие как бег или силовые тренировки, дают дополнительную нагрузку на сердце и сосуды, что особенно важно учитывать в условиях низких температур. Это усиливает эффект от физической активности, но и повышает нагрузку на организм, требуя более внимательного подхода.

Кому не стоит тренироваться на улице зимой

Уличные тренировки не подходят для всех. По словам специалистов, холодная погода может оказаться опасной для людей с хроническими заболеваниями.

"Тренировки на улице показаны не всем", — рассказала кандидат медицинских наук, врач-физиотерапевт, заместитель главного врача клиники неврологии и ортопедии Галина Энгельгардт.

В частности, людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, бронхиальной астмой, синдромом Рейно, гипертонией, атеросклерозом, васкулитом или индивидуальной непереносимостью холода рекомендуется выбирать занятия в помещении. Особенно это важно для тех, кто планирует включить элементы закаливания в свою тренировочную программу. Холодные процедуры и активные тренировки в мороз могут иметь ограничения, аналогичные тем, что прописаны в рекомендациях по закаливанию холодом.

Безопасные условия для тренировок на улице

Для людей без хронических заболеваний существуют определённые рекомендации. Согласно санитарным нормам СанПиН 1.2.3685-21, занятия физическими упражнениями на улице допускаются при температуре воздуха до минус 21 градуса. Эти же рекомендации действуют и для детей при отсутствии медицинских противопоказаний.

Тем не менее, даже при соблюдении температурных норм важно прислушиваться к сигналам организма. Озноб, учащённое дыхание или головокружение — это явные признаки того, что тренировку нужно прекратить и найти укрытие для согрева.

Влияние ветра и погодных условий

Сильный ветер значительно усиливает ощущение холода и ускоряет потерю тепла, что делает тренировки в таких условиях менее безопасными. Например, санитарные нормы для школьников в средней полосе России позволяют заниматься физкультурой на улице только до минус 5 градусов при скорости ветра от 10 м/с.

Для взрослых эти данные могут служить ориентиром при планировании зимних тренировок, таких как пробежки или силовые упражнения, на открытом воздухе. Важно учитывать как температуру воздуха, так и ветер, чтобы избежать перегрузки организма в неблагоприятных условиях.