Утренняя зарядка в спальне
Утренняя зарядка в спальне
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:23

Дом превращается в спортзал: мебель и книги работают не хуже тренажёров

Тренер Яблокова составила комплекс упражнений для домашних тренировок без оборудования

Не всегда есть возможность пойти в фитнес-клуб или обзавестись домашним спортинвентарём. Но это не повод отказываться от спорта. Фитнес-тренер Ольга Яблокова уверена: достаточно включить фантазию и использовать то, что есть под рукой — и тренировка будет не менее результативной.

Упражнения для ног и ягодиц

Болгарские выпады с опорой на мебель
Поставьте одну ногу на возвышение (стул, табурет), вторая остаётся на полу. На вдохе опускайтесь вниз, уводя таз назад, на выдохе — возвращайтесь. Отлично укрепляет ягодицы и мышцы бедра.

Присед с канистрой воды
Канистра на 5-10 литров заменит утяжелитель. Приседайте до параллели с полом, держа ёмкость перед собой. Работают ноги, ягодицы и пресс.

Упражнения для рук и плеч

Жим на плечи с бутылками
Пластиковые бутылки по 1-2 литра выполняют роль гантелей. На выдохе поднимайте их вверх, сохраняя лёгкий сгиб в локтях. На вдохе опускайте до уровня плеч. Укрепляет плечевой пояс и руки.

Разгибание на трицепс с книгами
Возьмите две одинаковые по весу книги. Наклоните корпус, зафиксируйте локти у талии. На выдохе разгибайте руки назад, на вдохе возвращайте в исходное положение. Прекрасная нагрузка для трицепсов.

Упражнения для спины

Тяга к низу живота с пятилитровыми бутылками
Держите бутылки с ручками, согните колени и наклоните корпус. На выдохе тяните их к бедрам, задействуя мышцы спины. На вдохе возвращайте в исходное положение. Отличный способ укрепить спину.

Итог
Даже без гантелей и тренажёров можно построить продуктивную программу: мебель, книги и обычные бутылки воды превращаются в полноценный спортивный инвентарь. Главное — правильная техника и регулярность.

